Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 10 Ottobre 2025, si attesta a 0,1202 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 9 Ottobre 2025, il prezzo orario ha registrato un minimo di 0,0839 €kWh (alle ore 13) e un massimo di 0,1613 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, mentre il picco di costo si è verificato in serata, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle fasce serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 10102025 0,1202 -0,0061 09102025 0,1263 +0,0112 08102025 0,1145 +0,0017 07102025 0,1126 -0,0148 06102025 0,0973 +0,0196 05102025 0,0777 -0,0198 04102025 0,0976 +0,0087 03102025 0,0961 -0,0127 02102025 0,1044 -0,0127 01102025 0,1172 +0,0050 30092025 0,1122 +0,0034 29092025 0,1088 +0,0168 28092025 0,0920 -0,0142 27092025 0,1064 +0,0030 26092025 0,1094 +0,0032 25092025 0,1062 -0,0081 24092025 0,1143 -0,0019 23092025 0,1162 +0,0001 22092025 0,1162 +0,0166 21092025 0,0996 -0,0065 20092025 0,1065 -0,0098 19092025 0,1160 +0,0045 18092025 0,1119 +0,0023 17092025 0,1096 -0,0011 16092025 0,1107 -0,0021 15092025 0,1128 +0,0286 14092025 0,0847 -0,0182 13092025 0,1036 -0,0112 12092025 0,1148 -0,0059 11092025 0,1158 -0,0051 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Ottobre 2025 0,1064 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1309 Ottobre 2024 0,1158 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

