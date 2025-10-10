Il Premio Nobel per la Pace 2025 a Donald Trump? Vi spiego perché è impossibile

Il Premio Nobel per la pace 2025 a Donald Trump molto probabilmente rimarrà un sogno del presidente. Anche se è stato assegnato a Henry Kissinger e Barack Obama. E anche se la guerra tra Hamas e Israele oggi è in fase di cessate il fuoco grazie al piano del presidente americano. Il premio sarà annunciato oggi alle ore 11. Ma proprio il direttore dell’ Istituto del Nobel e segretario ufficiale della Commissione del premio Kristian Berg Harpviken fa sapere che proprio per una questione di tempi sarà difficile assegnarlo a Trump: «Abbiamo avuto il nostro ultimo incontro lunedì 6 ottobre e non ce ne sono altri in programma». 🔗 Leggi su Open.online