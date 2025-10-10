Il premio Maria Corti Scelti i nomi degli autori

L’annuncio è stato dato ieri nello studio che è stato di Maria Corti nel Centro manoscritti tra la macchina da scrivere e altri oggetti appartenuti a Eugenio Montale: Claudio Piersanti con il suo "La finestra sul porto" edito da Feltrinelli per la sezione narrativa e Lino Leonardi con "Razza" edito da il Mulino per la saggistica sono i vincitori della prima edizione del premio Maria Corti – Parole al centro. Il premio alla carriera è andato a Ivano Fossati. Il riconoscimento, assegnato dal comitato scientifico di Fondazione Maria Corti, è assegnato a personalità della cultura italiana che si siano distinte per un rapporto dinamico e creativo con la parola nelle sue diverse forme, dalla letteratura alla canzone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il premio Maria Corti. Scelti i nomi degli autori

