Il premier del Qatar al Thani è l’alleato razionale che ora stringe la mano agli israeliani
Su tutte, è una l'immagine diventata virale dei colloqui di Sharm el Sheikh fra Israele e Hamas. E' quella che mostra il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, che.
Il premier del Qatar: «Gli attacchi israeliani hanno ucciso ogni speranza per gli ostaggi»
Raid Idf a Doha, ex premier israeliano Bennett: "Continuiamo a colpire Qatar anche senza ok Usa", Mentz: "Pure Uk se fosse necessario" - VIDEO
Hacker turchi pubblicano su X i numeri di telefono dei ministri israeliani. Oggi il premier del Qatar da Trump
«Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l'esito positivo raggiunto», ha detto la premier Giorgia Meloni
Casa Bianca ha redatto le scuse Netanyahu ha offerto pubblicamente al premier Qatar dopo l'attacco a Doha. Lo ha rivelato Politico. Un funzionario del Qatar era nello Studio Ovale per assicurarsi che Netanyahu, durante la telefonata con Al-Thani, non si disc
Il premier del Qatar, al Thani, è l'alleato razionale che ora stringe la mano agli israeliani - L'attacco di Doha sembrava dovesse chiudere definitivamente i negoziati su Gaza.
Il premier del Qatar lo sceicco Al-Thani è accolto all'Eliseo - Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al-