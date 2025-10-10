In un mondo contemporaneo in cui la bellezza e la perfezione sembrano essere imperativi irrinunciabili, rompere in maniera netta lo schema comune costituisce un approccio insolito ed evidentemente molto coraggioso, irriverente ma anche consapevole di sorprendere lo sguardo con un forte impatto che non può fare a meno di generare un sorriso e contemporaneamente una riflessione. Questo è il percorso artistico del protagonista di oggi in cui da un lato racconta le atmosfere sorridenti, spensierate e semplici di un periodo felice nella storia del secolo scorso in cui tutto spingeva verso l’ottimismo e la piacevolezza del vivere, dall’altro rientra in uno degli stili più underground che fonde il mondo dei fumetti e delle pubblicità in chiave inquietante o in alcuni casi comica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il Pop Surrealismo di Nathan James, tra nostalgia degli anni Cinquanta e l’ironia dell’esplorazione della bruttezza