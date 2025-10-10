Il poeta che emigrò per insegnare | Racconto i giovani perché sono veri

Professor Massimo Gezzi, dalla nativa Sant’Elpidio a Mare a Lugano il suo trasferimento è definitivo? "Sono emigrato principalmente per il lavoro. In Italia le ho provate tutte, finché tre grosse traduzioni mai pagate mi hanno scoraggiato per sempre. Dopo sei anni come assistente all’ateneo di Berna, ho vinto il concorso per l’insegnamento in Ticino. Dove vivo da 15 anni. Sì, nonostante recenti tagli a scuola e sanità, qui un docente sta meglio che in Italia. Non ci vuole molto." Lei è anche pluripremiato poeta (e cantore di un compaesano anarchico ottocentesco). Ma i suoi studenti del liceo di Lugano studiano i suoi versi? "Preferisco farli concentrare su poeti d’indubbia grandezza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

