Il Pnrr mette il turbo | a novembre verrà pagata l’ottava rata Foti | Per dicembre richiesta la nona

Il governo accelera sul Pnrr. E’ il ministro Tommaso Foti ad annunciare a Capri, davanti la platea dei giovani di Confindustria, il timing serrato che vede l’Italia col vento in poppa. “A novembre verrà pagata l’ottava rata e ci stiamo preparando per richiedere a dicembre la nona rata” del Pnrr, annuncia il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, intervenendo al 40esimo convegno dei Giovani imprenditori, dal titolo ‘Ritmo – Il tempo dell’impresa che cresce’. L’esecutivo marcia spedito verso gli obiettivi e i target, come per le precedenti rate che hanno reso l’Italia primatista in Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

