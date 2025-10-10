Il pm Pietro Paolo Mazza indagato la difesa | la Mercedes? Acquistata in leasing a Torino

Pavia, 10 ottobre 2025 – L’auto acquistata a prezzo di favore? Macché. Quella Mercedes è stata comprata in leasing, saldando le rate mese per mese. È questa la difesa di Pietro Paolo Mazza, il pm di Milano che lavorava a Pavia con l’altro magistrato Mario Venditti ed è indagato con le accuse di corruzione e peculato nell’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Pavia”, con riferimento anche agli addebiti rivolti all’ex procuratore capo. Il legale. Pietro Paolo Mazza, il pm di Milano arrivato a Pavia nel 2009 dopo un’esperienza alla procura di Sciacca, ha comprato nel 2017 "una Mercedes" per "quasi 45mila euro" da una concessionaria di Moncalieri (in provincia di Torino) con un acquisto "in leasing". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

