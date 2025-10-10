Il pm Pietro Paolo Mazza indagato la difesa | la Mercedes? Acquistata in leasing a Torino
Pavia, 10 ottobre 2025 – L’auto acquistata a prezzo di favore? Macché. Quella Mercedes è stata comprata in leasing, saldando le rate mese per mese. È questa la difesa di Pietro Paolo Mazza, il pm di Milano che lavorava a Pavia con l’altro magistrato Mario Venditti ed è indagato con le accuse di corruzione e peculato nell’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Pavia”, con riferimento anche agli addebiti rivolti all’ex procuratore capo. Il legale. Pietro Paolo Mazza, il pm di Milano arrivato a Pavia nel 2009 dopo un’esperienza alla procura di Sciacca, ha comprato nel 2017 "una Mercedes" per "quasi 45mila euro" da una concessionaria di Moncalieri (in provincia di Torino) con un acquisto "in leasing". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: pietro - paolo
Giubileo Giovani 2025, oltre 2mila scout a Roma nella Chiesa di Santi Pietro e Paolo
Addio a Pietro Paolo Lodi. Storico commerciante in Corso Guercino
Chiarimenti sulla Consacrazione Episcopale e sulla Prelatura Cattolica “Married Priests Now! SS. Pietro e Paolo Internazionale"
MilanoPaviaTV - Canale78 Il pubblico ministero del tribunale di Milano Pietro Paolo Mazza risulta ufficialmente indagato dalla procura di Brescia nell’ambito di un’inchiesta su quella che viene definita “la mala gestione delle spese della Procura di Pavia” qua - facebook.com Vai su Facebook
Nell'ambito dell'inchiesta 'Clean 2' sulle spese dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, il Gico della Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito una perquisizione e acquisizione di documenti a carico del pm di Milano Pietro Paolo Mazza. #ANSA - X Vai su X
Il pm Pietro Paolo Mazza indagato, la difesa: la Mercedes? Acquistata in leasing a Torino - L’accusa contesta al magistrato di aver comprato la vettura a prezzo di favore da una società di fornitura veicoli successivamente “ricompensata” con incarichi assegnati dalla procura di Pavia ... Riporta msn.com
Clean 2, nell'indagine su Venditti perquisito pure il pm Mazza. Caccia alle spese pazze - E dopo l’ex procuratore Mario Venditti, finisce nelle maglie dell’inchiesta Clean 2 anche il pm Pietro Paolo Mazza. Lo riporta iltempo.it