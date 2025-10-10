Il pm Pietro Paolo Mazza indagato la difesa | la Mercedes? Acquistata in leasing a Torino

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia, 10 ottobre 2025 – L’auto acquistata a prezzo di favore? Macché. Quella Mercedes è stata comprata in leasing, saldando le rate mese per mese. È questa la difesa di Pietro Paolo Mazza, il pm di Milano che lavorava a Pavia con l’altro magistrato Mario Venditti ed è indagato con le accuse di corruzione e peculato nell’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Pavia”, con riferimento anche agli addebiti rivolti all’ex procuratore capo. Il legale. Pietro Paolo Mazza, il pm di Milano arrivato a Pavia nel 2009 dopo un’esperienza alla procura di Sciacca,  ha comprato nel 2017 "una Mercedes" per "quasi 45mila euro" da una concessionaria di Moncalieri (in provincia di Torino) con un acquisto "in leasing". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il pm pietro paolo mazza indagato la difesa la mercedes acquistata in leasing a torino

© Ilgiorno.it - Il pm Pietro Paolo Mazza indagato, la difesa: la Mercedes? Acquistata in leasing a Torino

In questa notizia si parla di: pietro - paolo

Giubileo Giovani 2025, oltre 2mila scout a Roma nella Chiesa di Santi Pietro e Paolo

Addio a Pietro Paolo Lodi. Storico commerciante in Corso Guercino

Chiarimenti sulla Consacrazione Episcopale e sulla Prelatura Cattolica “Married Priests Now! SS. Pietro e Paolo Internazionale"

pm pietro paolo mazzaIl pm Pietro Paolo Mazza indagato, la difesa: la Mercedes? Acquistata in leasing a Torino - L’accusa contesta al magistrato di aver comprato la vettura a prezzo di favore da una società di fornitura veicoli successivamente “ricompensata” con incarichi assegnati dalla procura di Pavia ... Riporta msn.com

pm pietro paolo mazzaClean 2, nell'indagine su Venditti perquisito pure il pm Mazza. Caccia alle spese pazze - E dopo l’ex procuratore Mario Venditti, finisce nelle maglie dell’inchiesta Clean 2 anche il pm Pietro Paolo Mazza. Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Pm Pietro Paolo Mazza