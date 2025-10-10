Il pm Mazza sotto accusa A Pavia si era occupato del buco nei conti di Asm

Ha lasciato la Procura di Pavia a giugno dello scorso anno, per l’attuale ruolo ricoperto a Milano. Pietro Paolo Mazza, classe 1972, milanese di nascita, era stato trasferito nel maggio del 2009 alla Procura di Pavia, proveniente da quella di Sciacca, in Sicilia (Agrigento). Il pm che è stato perquisito ieri dai finanzieri su mandato della Procura di Brescia, competente per le ipotesi di reato contestate a magistrati del distretto di Milano, risulta indagato per peculato e corruzione. Un filone d’inchiesta diverso da quello sull’ipotesi corruttiva per l’archiviazione del 2017 di Andrea Sempio contestata all’ex procuratore aggiunto Mario Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

