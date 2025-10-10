Il pm chiede 4 anni per l' avvocata di Alessia Pifferi e per la psicologa
AGI - La procura di Milano ha chiesto una condanna a 4 anni per l'avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, imputata di falso e favoreggiamento nei confronti della sua assistita condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi, perché insieme al consulente di parte Marco Garbarini (richiesta pena 3 anni e 6 mesi) "oltrepassando i limiti di legge dei mandati loro conferiti, aiutavano, in attuazione di un 'piano' precostituito" la 38enne "a eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria, istruendola, su quello che avrebbe dovuto dire" allo psichiatra Elvezio Pirfo, perito nominato dalla Corte d'Assise per valutare e verificare la sua imputabilità. 🔗 Leggi su Agi.it
