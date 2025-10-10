Il Pioppo Futsal riceve l’Agrigento Futsal per la 5ª giornata di Serie C1 dopo la vittoria in Coppa ai danni del Merlo C5
Ottima prestazione dei gialloverdi nel 2° turno di coppa, gara di ritorno prevista per giorno 22 ottobre L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
In questa notizia si parla di: pioppo - futsal
Pioppo Futsal pronto al debutto in Coppa Italia di Serie C1, oggi al Pala Don Bosco arrivano gli 89ers
Il primo set di Coppa Italia 25/26 al Pioppo Futsal, i gialloverdi si impongono per 6-2 contro il Palermo Futsal 89ers
Riparte la Pioppo Futsal Academy: nei giorni 4-5-8-9 settembre prova gratuita per tutti i bambini
Ecco i convocati di stasera di mister Massimo Gallo contro il Pioppo Futsal per la Coppa Italia Vi aspettiamo alle 19.30 a campo Le Siepi in via Badia a Palermo - facebook.com Vai su Facebook