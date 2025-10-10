Il Pioppo Futsal riceve l’Agrigento Futsal per la 5ª giornata del Campionato di Serie C1 dopo la vittoria in Coppa Italia ai danni del Merlo C5
Domani pomeriggio un confronto importante per gli uomini di mister Basile contro una delle tre squadre che puntano al titolo
Pioppo Futsal pronto al debutto in Coppa Italia di Serie C1, oggi al Pala Don Bosco arrivano gli 89ers
Il primo set di Coppa Italia 25/26 al Pioppo Futsal, i gialloverdi si impongono per 6-2 contro il Palermo Futsal 89ers
Riparte la Pioppo Futsal Academy: nei giorni 4-5-8-9 settembre prova gratuita per tutti i bambini
Ecco i convocati di stasera di mister Massimo Gallo contro il Pioppo Futsal per la Coppa Italia Vi aspettiamo alle 19.30 a campo Le Siepi in via Badia a Palermo