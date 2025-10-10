Imola, 10 ottobre 2025 – Un’operazione che “migliora significativamente la sicurezza idraulica” in città, “senza aumenti del rischio a monte e a valle” di Imola, ed è destinata a essere accompagnata in futuro da “interventi a scala di bacino quali casse di espansione”. La Giunta ha presentato ieri sera, nella sala Bcc Città e Cultura, il progetto per il fiume Santerno post-alluvione. I lavori sono in corso ormai da tempo tra le proteste per l’abbattimento degli alberi e quelle per il trasferimento della terra di risulta nell’area verde Teresa Gullace, nel quartiere Campanella. Il punto di partenza sono le ondate di maltempo di maggio e novembre 2023, che hanno portato allagamenti proprio nelle zone Campanella e Colombarina, nella piscina comunale e soprattutto nel paddock dell’Autodromo, dove è a buon punto il rifacimento del muro di protezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il piano per il fiume Santerno, sono 450 gli alberi abbattuti: “Nuovo verde e più sicurezza”