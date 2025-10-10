Il Piano casa del Comune di Milano è un flop | prometteva 10mila alloggi se ne faranno 33
Da 10mila alloggi a 33, che arriveranno entro dieci anni. Forse. Il fallimento del Piano casa del Comune di Milano sta tutto in queste due cifre. Ad ammettere che Milano non avrà i 10mila alloggi di Edilizia residenziale sociale calmierata (Ersc) – quelli “con affitti sostenibili e permanenti di circa 80 euro al mq all’anno (pari a 400 euro al mese per un appartamento di 60 mq), destinati a lavoratrici e lavoratori con redditi compresi tra 1.500 e 2.500 euro mensili” – è stato giovedì scorso l’assessore comunale al Bilancio, Emmanuel Conte. A lui infatti è toccato il compito di certificare che il grande piano elaborato dall’allora assessore Guido Bardelli (già presidente della Cdo, già avvocato di molti costruttori privati) prima che fosse dimissionato per frasi poco felici contro la giunta, è un totale fallimento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
