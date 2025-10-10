Il Peso delle scelte
Vincenzo Calafiore 11 Ottobre 2025 Udine Forse è un sogno quello che ogni giorno vivo. Ma i sogni non sono sempre uguali a volte sono belli, a volte non ci si vorrebbe svegliare per farli finire, a volte sono degli incubi da cui scappare e mancano le gambe per fuggire, manca il fiato, e con l’affanno e il cuore in gola si è costretti a fermarsi e a vivere l’incubo fino alla fine, fino all’arrivo di Aurora! E uscire di casa sperando di dimenticare quello che passa per la testa e invece è tutto lì ad attenderti al rientro e non aspetta altro che il tuo andare a letto, ed è lì che tornerà più forte di prima tutto quello che a forza si è trattenuto dentro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: peso - scelte
Calciomercato Milan, il peso delle scelte dei giocatori: da Jashari a Thiaw
Roma Femminile-Milan, le scelte di Rossettini: peso dell’attacco su Pilgrim
"Perdere peso? Scelte sostenibili, non eroiche o autopunitive"
Il 9 ottobre 1963, una catastrofe silenziosa si scatenò sulla valle del Vajont, cambiando per sempre il corso della storia. La diga, eretta con ambizioni di progresso, cedette sotto il peso di una natura minacciosa e di scelte discutibili. Un’imponente onda d’acqu - facebook.com Vai su Facebook
L’ansia sociale dei figli è colpa dei genitori? Uno studio analizza il peso delle scelte educative sui ragazzi - Un nuovo studio della University of Georgia rivela come lo stile educativo dei genitori influenzi l’ansia sociale degli adolescenti ... Lo riporta fanpage.it
«Strategia aziendale della SES Più peso ai Comuni azionisti» - Il PLR di Locarno auspica che le scelte di fondo e la vigilanza sugli organi societari siano esercitate dai «proprietari» della Società Elettrica Sopracenerina - Riporta cdt.ch