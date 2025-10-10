Vincenzo Calafiore 11 Ottobre 2025 Udine Forse è un sogno quello che ogni giorno vivo. Ma i sogni non sono sempre uguali a volte sono belli, a volte non ci si vorrebbe svegliare per farli finire, a volte sono degli incubi da cui scappare e mancano le gambe per fuggire, manca il fiato, e con l’affanno e il cuore in gola si è costretti a fermarsi e a vivere l’incubo fino alla fine, fino all’arrivo di Aurora! E uscire di casa sperando di dimenticare quello che passa per la testa e invece è tutto lì ad attenderti al rientro e non aspetta altro che il tuo andare a letto, ed è lì che tornerà più forte di prima tutto quello che a forza si è trattenuto dentro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il Peso delle scelte