CAPRAIA E LIMITE Cinque artisti e un unico percorso sensoriale. Questa la mostra intitolata "Le materie prendono forma e vita", che domani alle 17.30 sarà inaugurata nelle sale dell’ex Fornace Pasquinucci a Capraia Fiorentina. L’esposizione, curata dal critico d’arte e consigliere del locale gruppo culturale Claudio Roghi, accoglie opere di scultura, installazione, mosaico, ceramica e pittura di cinque maestri italiani. Tamara Merlini di Gemona del Friuli unisce la tradizione musiva di Spilimbergo a quella ceramica di Montelupo. Rinaldo Cigolla di Vigo di Fassa è stato uno scultore che ha infuso nel legno, nel marmo e nel bronzo la tradizione ladina e le leggende dolomitiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il percorso sensoriale di cinque artisti