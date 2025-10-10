Il ‘pataca’ romagnolo finisce sotto analisi
Chi pensa di farsi due risate con leggerezza e disimpegno ha sbagliato libro. Nel migliore dei casi si ride amaro, poiché il Pataca, eroe romagnolo al contrario (al massimo "un disadattato gentile" come lo definisce l'autore psicanalista) non ne esce bene dal libro del santarcangiolese Ugo Amati dal titolo "Tcì propi un gran pataca!" (Il Ponte Vecchio). E chissà se i romagnoli, allergici alla definizione se proiettata su se stessi - ma tutto sommato indulgenti verso quel facilone ridanciano, dalla comicità semplice e un po' grassa, arguto per caso e ignorante per genetica - lo perdoneranno. Perché si sa, "il romagnolo può essere il detrattore più agguerrito del pataca, il più conformista del mondo.
Con il Patrocinio del Comune di Cesena Sabato 11 ottobre, ore 17,00 Sala Lignea, Biblioteca Malatestiana, Cesena Ugo Amati presenta T'CI PROPRI UN GRAN PATACA! Nuova ontologia della più tipica e celebrata figura del romagnolo
