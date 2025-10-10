Il passaporto del pellegrino al Museo medievale di Fossanova
Appuntamento al Museo medievale di Fossanova nella giornata di domenica 12 ottobre nell'ambito della giornata nazionale delle Famiglie al MuseoIl Museo medievale e l'Abbazia di Fossanova hanno in programma ua divertente avventura: “Il passaporto del pellegrino”. Con uno speciale passaporto tra le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: passaporto - pellegrino
La pioggia non ferma i pellegrini della #viafrancigena ! Questa mattina abbiamo accolto due pellegrini provenienti dal Belgio, offrendo accoglienza e apponendo le credenziali sul passaporto del pellegrino. Auguriamo Loro e a tutti i camminatori, un buon cam - facebook.com Vai su Facebook
Intrecci di arte e fede: la mostra. E c’è il passaporto del pellegrino - Il Museo dell’Opera del Duomo ospita una raccolta di oggetti sacri: cinque sezioni con la storia del Giubileo. Secondo lanazione.it
Festa compleanno per Gam e Museo civico Medievale a Bologna - I Musei Civici di Bologna festeggiano due importanti ricorrenze: l'1 maggio il cinquantesimo anniversario dell'inaugurazione della Galleria d'Arte Moderna di Bologna, antesignana del MamBo- Come scrive ansa.it