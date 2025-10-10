Il passaporto del pellegrino al Museo medievale di Fossanova

Latinatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento al Museo medievale di Fossanova nella giornata di domenica 12 ottobre nell'ambito della giornata nazionale delle Famiglie al MuseoIl Museo medievale e l'Abbazia di Fossanova hanno in programma ua divertente avventura: “Il passaporto del pellegrino”. Con uno speciale passaporto tra le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

