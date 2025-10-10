Il Parma la ribalta con Almqvist e Cutrone
Finisce 2-1 l'amichevole contro il Monza al Mutti Training Center di Collecchio. Crociati passati in svantaggio al 10', grazie a un gol di Codelupo, pareggio arrivato al 38' con un gol di Almqvist che, al 2' della ripresa, serve il pallone del 2-1 definitivo a Cutrone. Parma con la difesa a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Parma Torino LIVE 1-0: fine primo tempo, Pellegrino la sblocca su rigore e ribalta l’inerzia del match!
Parma-Monza 2-1 | Almqvist, gol e assist per Cutrone - Crociati in svantaggio dopo 10', poi il pari arriva grazie a un colpo dello svedese che, dopo 2' del secondo tempo, serve all'ex Milan la palla del sorpasso
La probabile formazione del Parma: Cutrone con Pellegrino in attacco - L'entusiasmo della vittoria sarà uno stimolo a far bene per il Parma che attende il Lecce al Tardini.