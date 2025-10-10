il parlamento europeo ha approvato una nuova relazione contro la frammentazione fiscale

«Tutti ci rendiamo conto che l’Ue ha bisogno di un quadro fiscale semplice, moderno, funzionale, che sostenga l’imprenditorialità e la coesione sociale, che contrasti l’elusione fiscale». Ha aperto così la seduta il deputato cipriota Michalis Hadjipantela, promotore della relazione “The role of simple tax rules and tax fragmentation in European competitiveness”, sull’influenza della frammentazione fiscale sulla competitività. Raccoglie il parere favorevole del Parlamento, che all’appello nominale vede quattrocentonovantanove favorevoli, sessantasei contrari e cinquantatré astenuti. L’obiettivo è ambizioso se calato in un continente frammentato per antonomasia e danneggiato dalla presenza di paradisi fiscali anche al suo interno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

