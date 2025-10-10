Scopri come Tancredi s’intromette nello scandalo fotografico per proteggere Marcello e Rosa, e come Adelaide reagirà alla proposta dell’attico a Milano Nel decimo capitolo de Il paradiso delle signore si profila un colpo di scena che rischia di cambiare il destino di Rosa Camilli e Marcello Barbieri: alcune fotografie compromettenti—scatti rubati al momento giusto—potrebbero davvero far esplodere uno “scandalo” inatteso. Ma le cose non sono mai semplici, e il mistero dietro la scomparsa delle immagini è destinato a intrecciarsi in modo sorprendente con le aspirazioni, i sentimenti e le alleanze dei protagonisti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: La Proposta Di Marcello Ad Adelaide!