Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025 | Salvatore ed Elvira escono di scena
© US AuroraTV Un doppio addio attende i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Negli episodi della fiction daily di Rai1 in onda la prossima settimana, Salvatore Amato e Elvira Gallo salutano infatti tutti gli amici e i parenti e si trasferiscono a Sanremo per il bene del figlioletto Andrea. Un congedo che rattrista tutti quanti, in primis Marcello Barbieri, grande amico di Salvatore. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1 e in streaming in diretta e replica on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
