Il Papa al Quirinale da Mattarella il prossimo 14 ottobre

Agi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Papa Leone XIV martedì 14 ottobre sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si evince dall'agenda del ministro della Cultura Alessandro Giuli. La visita di Stato è prevista alle 12. 🔗 Leggi su Agi.it

il papa al quirinale da mattarella il prossimo 14 ottobre

© Agi.it - Il Papa al Quirinale da Mattarella il prossimo 14 ottobre

In questa notizia si parla di: papa - quirinale

Papa Leone compie 70 anni, gli auguri di Mattarella: “Spero di riceverla presto al Quirinale”

Papa Leone XIV festeggia i 70 anni: auguri dal mondo istituzionale e scolastico. Mattarella promette visita al Quirinale e lancia appello alla pace, Valditara augura serenità

Papa Leone festeggia il suo primo compleanno da pontefice, Mattarella: “Lo aspettiamo al Quirinale”

papa quirinale mattarella prossimoPapa Leone XIV da Mattarella il 14 ottobre - Papa Leone XIV sarà ricevuto il 14 ottobre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. lapresse.it scrive

Papa Leone al Quirinale da Mattarella il 14 ottobre - L'incontro solenne tra il Pontefice primate d'Italia e il presidente della Repubblica, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti vaticane, sarà ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Quirinale Mattarella Prossimo