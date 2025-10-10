Il Papa al Quirinale da Mattarella il prossimo 14 ottobre
AGI - Papa Leone XIV martedì 14 ottobre sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si evince dall'agenda del ministro della Cultura Alessandro Giuli. La visita di Stato è prevista alle 12. 🔗 Leggi su Agi.it
Papa Leone compie 70 anni, gli auguri di Mattarella: "Spero di riceverla presto al Quirinale"
Papa Leone XIV festeggia i 70 anni: auguri dal mondo istituzionale e scolastico. Mattarella promette visita al Quirinale e lancia appello alla pace, Valditara augura serenità
Papa Leone festeggia il suo primo compleanno da pontefice, Mattarella: "Lo aspettiamo al Quirinale"
Gli auguri del Presidente Mattarella a Sua Santità Papa Leone XIV per il suo 70º compleanno: https://quirinale.it/elementi/140502
Papa Leone XIV da Mattarella il 14 ottobre - Papa Leone XIV sarà ricevuto il 14 ottobre al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Papa Leone al Quirinale da Mattarella il 14 ottobre - L'incontro solenne tra il Pontefice primate d'Italia e il presidente della Repubblica, secondo quanto apprende l'ANSA da fonti vaticane, sarà ...