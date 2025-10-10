Il Pakistan ha una spina nel fianco | i talebani

In politica estera ha recentemente fatto parlare di sé per lo storico accordo di difesa firmato con l’Arabia Saudita, per il memorandum d’intesa sulle Terre Rare siglato con gli Stati Uniti, nonché per la stretta cooperazione militare ed economica con la Cina. È però sul fronte interno che il Pakistan, nuovo dinamico e sorprendente protagonista asiatico, che rischia di veder subito evaporare come neve al sole ogni vantaggio acquistato sul campo. Il primo ministro Shehbaz Sharif si sta muovendo bene nelle praterie del mondo multipolare e, grazie al recente scontro con l’India, è riuscito pure a compattare le forze armate, cosa non certo scontata per chi deve governare a queste latitudini. 🔗 Leggi su It.insideover.com

