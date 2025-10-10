il paese diventa un grande set i film anni trenta con 200 figuranti

Si è concluso domenica, con grande partecipazione, il Festival Art ’30, la manifestazione che per tre weekend ha riportato Tresigallo indietro nel tempo, immergendo il paese e i suoi visitatori nell’atmosfera culturale e nell’estetica degli anni Trenta. Grazie al contributo di oltre 200 figuranti diretti da Roberto Gatti e affiancati dal gruppo fotografico di San Felice sul Panaro, le strade e le piazze della città si sono animate attraverso la rappresentazione di scene ispirate ai film di Fellini e Paolo Villaggio e grazie all’atmosfera surreale dell’evento. Nonostante il maltempo, il festival ha registrato oltre 1500 presenze solo nella giornata di domenica, assicurando, ancora una volta, la centralità di Tresigallo nel panorama turistico culturale provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

