Il padre di Sempio chiarisce l' uso dei contanti | Eravamo in balia degli avvocati

AGI - "Ma voi avevate mai chiesto quanto avreste speso di spese legali?". "No, eravamo in balia degli avvocati, non avevamo chiesto a nessuno, e nessuno ci aveva detto a quanto sarebbero ammontate le loro parcelle. Noi andavamo li' e pagavamo, bastava che tirassero fuori il figlio. Pagavamo tutto quanto necessario, per poter andare avanti e tirar fuori Andrea, facendo le cose che andavano fatte". Il botta e risposta è tra gli investigatori - carabinieri e finanzieri - e Giuseppe Sempio, sentito come persona informata sui fatti il 26 settembre scorso nell'ambito dell'inchiesta della procura di Brescia in cui è indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Agi.it

