Il nuovo stadio Arechi e le trasferte sbloccate | ore di attesa per i tifosi della Salernitana
Tutte le strade portano nello stadio, anzi negli stadi. C'è un doppio binario, che i tifosi granata seguono con trepidazione in queste ore: da un lato, il nuovo stadio Arechi e il restyling che coinvolge anche la dislocazione del settore ospiti; dall'altro, la revoca del divieto di trasferta per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - stadio
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%
Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”
? Nuovo Stadio, l’ottimismo di #Gualtieri: «Adesso ci siamo» Il Sindaco svela: «Entro l’anno il progetto definitivo» ? @deangelisrr #ASRoma - X Vai su X
? Ulteriori dichiarazioni di Gualtieri sul nuovo stadio giallorosso: "Siamo all’ultima tappa, sarà uno dei più belli al mondo" - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo stadio Arechi e le trasferte sbloccate: ore di attesa per i tifosi della Salernitana - Il club granata ha presentato alla Lega Pro il progetto di dislocazione del settore ospiti nei Distinti. today.it scrive
Stadio Arechi, il Consiglio di Stato respinge il ricorso: via libera ai lavori - Sarà il Consorzio Energos ad occuparsi del restyling dell'impianto sportivo. Da salernotoday.it