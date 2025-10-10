Il nuovo Pentagono di Trump e Hegseth dal Botox cancella-rughe allo studio per il trucco | Ossessione maniacale per il look
Basta generali grassi e con la barba, basta ministri con le rughe. Sembra essere questo il mantra che il segretario alla Guerra americano, Pete Hegseth, ha deciso di incarnare in prima persona. Tanto da far installare nel bel mezzo del Pentagono un piccolo studio per il trucco, con tanto di luci e «sedia da regista». E cancellare le sue rughe con una serie di iniezioni di Botox. A rivelarlo è l’inglese Daily Mail, secondo cui l’ex militare e volto di Fox News sarebbe «ossessionato al suo corpo» e vorrebbe «rendere l’esercito a sua immagine e somiglianza». La «Pete and Bobby Challenge» e i nuovi standard militari. 🔗 Leggi su Open.online
Dipartimento della Guerra, il "nuovo" nome del Pentagono dimostra che l'unico linguaggio di Trump è quello del conflitto
il Pentagono ha annunciato nuove regole che cambiano l'accesso dei giornalisti e il modo in cui possono fare reportage. Prima, i giornalisti firmavano un semplice accordo di una pagina con regole di sicurezza di base. Il nuovo accordo è lungo 17 pagine
La Pentagono Pescara, con uno straripante Amadio, lancia un chiaro segnale al massimo campionato; Real Portanuova resta in partita per un'ora di gioco, poi crolla sotto i colpi
Il «nuovo» Pentagono di Trump e Hegseth, dal Botox cancella-rughe allo studio per il trucco: «Ossessione maniacale per il look» - Il segretario alla Guerra avrebbe inventato nuovi test di ammissione per le nuove reclute, come la «Pete and Bobby Challenge».
Il nuovo Pentagono woke-free di Trump e Hegseth è un vantaggio per Russia e Cina - Dalla Marine Corps Base in Virginia, generali e ammiragli convocati in fretta la scorsa settimana hanno assistito a una rivoluzione militare America First' tra critiche al 'woke', strategie improvvisa