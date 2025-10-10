Il nuovo Pentagono di Trump e Hegseth dal Botox cancella-rughe allo studio per il trucco | Ossessione maniacale per il look

Basta generali grassi e con la barba, basta ministri con le rughe. Sembra essere questo il mantra che il segretario alla Guerra americano, Pete Hegseth, ha deciso di incarnare in prima persona. Tanto da far installare nel bel mezzo del Pentagono un piccolo studio per il trucco, con tanto di luci e «sedia da regista». E cancellare le sue rughe con una serie di iniezioni di Botox. A rivelarlo è l’inglese Daily Mail, secondo cui l’ex militare e volto di Fox News sarebbe «ossessionato al suo corpo» e vorrebbe «rendere l’esercito a sua immagine e somiglianza».  La «Pete and Bobby Challenge» e i nuovi standard militari. 🔗 Leggi su Open.online

