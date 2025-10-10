Il nuovo Nobel per la Medicina Sakaguchi | La parola cancro non farà più paura

Lo scienziato giapponese premiato lunedì ha scoperto le cellule che impediscono al nostro organismo di attaccare i tumori. “Sempre più cure dal sistema immunitario, ottenere farmaci che le riducano di numero è un’impresa alla nostra portata”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il nuovo Nobel per la Medicina Sakaguchi: “La parola cancro non farà più paura”

nuovo nobel medicina sakaguchiIl Nobel per la Medicina 2025 va a Mary E.Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Hanno identificato le «guardie di sicurezza» del sistema immunitario - L'annuncio è stato dato in Svezia dall'Assemblea per il Nobel, al Karolinska Institutet di Stoccolma. Scrive msn.com

nuovo nobel medicina sakaguchiNobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi: “Nuove cure per malattie autoimmuni” - A loro il merito di aver capito il modo di manipolare le cellule per controllare il sistema immunitar ... Segnala ildigitale.it

