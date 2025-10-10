La Giunta regionale non fa un passo avanti né uno indietro sulla stazione ad alta velocità ferroviaria Medioetruria. Ieri l’assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti, rispondendo in Aula a una interrogazione del consigliere Nilo Arcudi (Umbria Civica),insieme ad Andrea Romizi (FI) e Enrico Melasecceh (Lega) non si è sbilanciato sul luogo dove dovrà essere realizzata. E non si è neanche sbilanciato sul "sì" alla stazione stessa, per la quale – va ricordato – è in corso di realizzazione uno studio di fattibilità. Arcudi, in soldoni, ha cercato di fa venire allo scoperto l’assessore. "La Giunta regionale conferma la propria posizione favorevole alla localizzazione della stazione a Creti, come già più volte espresso pubblicamente?" hanno chiesto i consiglieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nodo della stazione Medioetruria. L’assessore De Rebotti fa ’melina’: "Aspettiamo le elezioni in Toscana"