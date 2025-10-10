Il nodo della stazione Medioetruria L’assessore De Rebotti fa ’melina’ | Aspettiamo le elezioni in Toscana

La Giunta regionale non fa un passo avanti né uno indietro sulla stazione ad alta velocità ferroviaria Medioetruria. Ieri l’assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti, rispondendo in Aula a una interrogazione del consigliere Nilo Arcudi (Umbria Civica),insieme ad Andrea Romizi (FI) e Enrico Melasecceh (Lega) non si è sbilanciato sul luogo dove dovrà essere realizzata. E non si è neanche sbilanciato sul "sì" alla stazione stessa, per la quale – va ricordato – è in corso di realizzazione uno studio di fattibilità. Arcudi, in soldoni, ha cercato di fa venire allo scoperto l’assessore. "La Giunta regionale conferma la propria posizione favorevole alla localizzazione della stazione a Creti, come già più volte espresso pubblicamente?" hanno chiesto i consiglieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

