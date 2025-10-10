Il nodo della stazione Medioetruria L’assessore De Rebotti fa ’melina’ | Aspettiamo le elezioni in Toscana
La Giunta regionale non fa un passo avanti né uno indietro sulla stazione ad alta velocità ferroviaria Medioetruria. Ieri l’assessore ai Trasporti, Francesco De Rebotti, rispondendo in Aula a una interrogazione del consigliere Nilo Arcudi (Umbria Civica),insieme ad Andrea Romizi (FI) e Enrico Melasecceh (Lega) non si è sbilanciato sul luogo dove dovrà essere realizzata. E non si è neanche sbilanciato sul "sì" alla stazione stessa, per la quale – va ricordato – è in corso di realizzazione uno studio di fattibilità. Arcudi, in soldoni, ha cercato di fa venire allo scoperto l’assessore. "La Giunta regionale conferma la propria posizione favorevole alla localizzazione della stazione a Creti, come già più volte espresso pubblicamente?" hanno chiesto i consiglieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il nodo della stazione Medioetruria. L’assessore De Rebotti fa ’melina’: "Aspettiamo le elezioni in Toscana" - L’opposizione interroga in Aula per cercare di far venire allo scoperto la Giunta: "Creti o Rigutino". Si legge su lanazione.it
Stazione Medioetruria, vertice a Creti tra Proietti e Giani - PERUGIA I pendolari soffrono e sbuffano, la Regione mette mano al futuro del trasporti non solo rispondendo alle esigenze di chi tutte le mattine prende il treno per andare a lavoro e all’università, ... Riporta ilmessaggero.it