Il Nobel per la Pace è stato assegnato a Maria Corina Machado leader dell’opposizione a Nicolás Maduro

Metropolitanmagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato per i Nobel a Oslo ha assegnato il premio Nobel per la Pace alla leader dellopposizione al dittatore venezuelano Nicolàs Maduro, Maria Corina Machado. Il riconoscimento le è stato conferito per aver «difeso, con coraggio e determinazione, i principi democratici e i diritti umani in un contesto di repressione e censura sistematica». Le autorità del Venezuela e le cancellerie internazionali hanno avuto delle reazioni contrastanti all’annuncio; la cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 10 dicembre nella capitale della Norvegia. Chi è Maria Corina Machado, vincitrice del Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il nobel per la pace 232 stato assegnato a maria corina machado leader dell8217opposizione a nicol225s maduro

© Metropolitanmagazine.it - Il Nobel per la Pace è stato assegnato a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione a Nicolás Maduro

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto

nobel pace 232 statoMaria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace - Il premio Nobel per la pace &#232; stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Scrive ansa.it

nobel pace 232 statoIl premio Nobel per la Pace, in diretta - Il Premio Nobel per la Pace 2025 sarà annunciato oggi alle 11 dal Comitato per i Nobel norvegese a Oslo, in Norvegia. Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Pace 232 Stato