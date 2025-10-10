Il Nobel per la Pace è stato assegnato a Maria Corina Machado leader dell’opposizione a Nicolás Maduro

Il Comitato per i Nobel a Oslo ha assegnato il premio Nobel per la Pace alla leader dell’opposizione al dittatore venezuelano Nicolàs Maduro, Maria Corina Machado. Il riconoscimento le è stato conferito per aver «difeso, con coraggio e determinazione, i principi democratici e i diritti umani in un contesto di repressione e censura sistematica». Le autorità del Venezuela e le cancellerie internazionali hanno avuto delle reazioni contrastanti all’annuncio; la cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo 10 dicembre nella capitale della Norvegia. Chi è Maria Corina Machado, vincitrice del Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

