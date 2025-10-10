Il Nobel per la pace assegnato all’oppositrice venezuelana María Corina Machado

Il premio Nobel per la pace è stato assegnato alla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado per il suo impegno “a favore di una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia in Venezuela”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

