Il Nobel per la Pace a una donna | chi è Maria Corina Machado e perché il premio non è andato a Trump

Milleunadonna.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Istituto Nobel norvegese ha nominato Maria Corina Machado vincitrice del premio per la pace durante la cerimonia a Oslo provocando un dispiacere a quanti facevano il tifo il presidente Usa Donald Trump. La medaglia va a una "coraggiosa e impegnata paladina della pace", "una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

