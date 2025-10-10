Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado leader dell' opposizione in Venezuela

- articolo in aggiornamento - Il Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a María Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela. Quest'anno erano 338 i candidati nominati, un numero molto alto ma non il record, superato solo nel 2016 (376). Le candidature Le candidature devono essere presentate entro il 31 gennaio. Ed è questa, con tutta probabilità, la ragione principale per cui Donald Trump non ha vinto, nonostante sia stato il regista del piano per la Pace in Medio Oriente, siglata il 9 ottobre. Sino ad ora 111 individui e 28 organizzazioni hanno vinto il Nobel dalla sua nascita, assegnato 105 volte dal 1901. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

