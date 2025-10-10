Il Nobel per la pace a María Corina Machado è anche un invito all’America Latina a interrogarsi
La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo: María Corina Machado, una delle figure più visibili dell’opposizione venezuelana, è stata insignita del Premio Nobel per la Pace 2025. Con questo riconoscimento diventa la seconda donna latinoamericana a riceverlo, dopo Rigoberta Menchú nel 1992, e la seconda persona venezuelana a ottenere un Nobel, dopo Baruj Benacerraf, insignito del Nobel per la Medicina nel 1980. Un premio che non solo celebra la sua traiettoria personale, ma restituisce al Venezuela un ruolo centrale sulla scena globale, oltre l’immagine di crisi e fratture che spesso lo accompagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
