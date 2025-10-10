Il Nobel per la pace 2025 a Maria Corina Machado la leader dell’opposizione venezuelana | segui la diretta tv
Oslo, 10 ottobre 2025 – Oggi l'Accademia di Svezia conferirà il Nobel più atteso quest'anno, quello per la Pace. È escluso che lo possa vincere il presidente statunitense Donald Trump perché la decisione è stata già presa e poco influirà la firma dell’intesa da parte di Israele e Hamas alla prima parte del piano per Gaza promosso dalla sua amministrazione. Le regole infatti sono chiare: la scadenza candidature è fissata per il 31 gennaio, mentre la valutazione viene sviluppata lungo l’anno con delibera tra fine agosto e settembre. La volta che Adolf Hitler fu nominato per il Nobel per la Pace Oslo, Norway - April 29, 2015: The Nobel Peace Center, Oslo, Norway. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nobel per la Pace 2025 alla politica venezuelana María Corina Machado - Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato alla politica, ingegnere e attivista venezuelana per i diritti umani. Riporta fanpage.it
Il Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado - È stato assegnato a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione al regime venezuelano di Maduro, il Premio Nobel per la Pace 2025. Si legge su corriere.it