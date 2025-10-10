Il Nobel a María Corina Machado è un elegante sberleffo a Trump

Può essere letto come un elegante sberleffo a Donald Trump il Premio Nobel per la Pace che il Comitato di Oslo ha ora dato alla leader della opposizione del Venezuela María Corina Machado. In effetti c'era anche lei nella lista dei 51 candidati di cui al Foglio avevamo riferito nell'analizzare le possibilità concrete che Trump vincesse il premio. “ Per la sua instancabile lotta per la pace in Venezuela e nel mondo, un giusto riconoscimento per una persona che ha dedicato quasi tutta la sua vita alla lotta per la pace e la liberazione ”, così la nomination della Inspire América Foundation, appoggiata anche da diversi presidenti di università: Madeline Pumariega del Miami Dade College, Kenneth A. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Nobel a María Corina Machado è un elegante sberleffo a Trump

