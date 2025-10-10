Il Nobel a Machado spacca Avs | i Verdi esultano De Cristofaro Sinistra italiana | Sbagliato Meglio Albanese
" Una grande gioia per la notizia del conferimento del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado. Una scelta che premia il coraggio e la tenacia di una donna che da anni si batte.
Il Nobel a Machado spacca Avs: i Verdi esultano. De Cristofaro (Sinistra italiana): "Sbagliato. Meglio Albanese". L'imbarazzato silenzio di Fratoianni e Bonelli.
Il Nobel a Machado spacca Avs: i Verdi esultano. De Cristofaro (Sinistra italiana): "Sbagliato. Meglio Albanese" - "Il suo impegno instancabile contro un regime oppressivo è un esempio per tutti", dice Zabatta (Europa Verde).
Nobel: Zabatta (Avs), 'gioia per Machado, premia donna coraggiosa e tenace' - "Una grande gioia per la notizia del conferimento del Premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado.