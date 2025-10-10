Il Napoli è un’altra cosa che bordata al Manchester
Una dichiarazione, che non lascia tanti dubbi, sulla scelta di un azzurro di atterrare all'ombra del Vesuvio. Il Napoli si è ripreso con forza il primo posto in classifica, raggiugendo la Roma in vetta. Il match contro il Genoa ha messo in evidenza tutta la voglia degli azzurri di non mollare mai. La capacità di lottare fino alla fine, senza perdere le speranze di ribaltare una partita bloccata. Naturalmente, servono anche i giocatori giusti per cambiare l'esito di una sfida. E il Napoli quest'anno ne ha diversi, soprattutto che arrivano da Manchester. E proprio di cui questi, ha parlato il suo allenatore, sottolineando l'ottima scelta fatta.
Politano cuore Napoli: «È casa mia, spero di restare a lungo. Si vive come da nessun’altra parte. Su Conte…»
Altra cessione in casa Napoli: l’azzurro giocherà (ancora) in Italia!
Non solo Napoli e Nottingham Forest: un’altra squadra vuole Ndoye
