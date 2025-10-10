Il Napoli continua a monitorare anche Marco Pubill dell’Atletico Madrid

La sosta per le Nazionali è sempre un periodo di riflessione. Riflessione e lavoro per Antonio Conte che ragiona su come sistemare in campo la squadra considerando le innumerevoli assenze per infortunio, ma riflessioni e lavoro anche per Manna che sta già pensando al prossimo mercato di gennaio e a come rafforzare ancora la rosa del Napoli. In questo senso la Gazzetta dello Sport fa il nome di Marco Pubill  dellAtletico Madrid “Ma in Spagna c’è dell’altro  ancora, e pure in questo  caso si direbbe «retaggio» del  recentissimo passato, di perlustrazioni  che rientrano nelle dinamiche  del mercato: Marco  Pubill (22) ha fatto benissimo  nell’Almeria, un anno fa, e in  estate è andato all’Atletico Madrid,  dove gli spazi non sono  larghissimi e a lui sono stati  «regalati», complessivamente  37’, quasi niente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

