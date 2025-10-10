La sosta per le Nazionali è sempre un periodo di riflessione. Riflessione e lavoro per Antonio Conte che ragiona su come sistemare in campo la squadra considerando le innumerevoli assenze per infortunio, ma riflessioni e lavoro anche per Manna che sta già pensando al prossimo mercato di gennaio e a come rafforzare ancora la rosa del Napoli. In questo senso la Gazzetta dello Sport fa il nome di Marco Pubill dell’Atletico Madrid “Ma in Spagna c’è dell’altro ancora, e pure in questo caso si direbbe «retaggio» del recentissimo passato, di perlustrazioni che rientrano nelle dinamiche del mercato: Marco Pubill (22) ha fatto benissimo nell’Almeria, un anno fa, e in estate è andato all’Atletico Madrid, dove gli spazi non sono larghissimi e a lui sono stati «regalati», complessivamente 37’, quasi niente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli continua a monitorare anche Marco Pubill dell'Atletico Madrid