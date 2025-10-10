La mostra intitolata ’La superficie dell’anima’ (a cura di Sabina Ghinassi) aperta al Museo Lercaro fino al 2 novembre, non è soltanto un’ elegante monografica dedicata a uno dei maggiori mosaicisti viventi, il ravennate Marco De Luca, ma segna il particolare rapporto che la raccolta di via Riva Reno ha con la tecnica del mosaico, al punto che la presentazione del programma espositivo ha visto succedersi il presidente della Fondazione Museo d’Arte monsignor Roberto Macciantelli, l’assessore alla Cultura del Comune Daniele del Pozzo e quella dell’assessore “al mosaico”, come è stato definito l’assessore al Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Museo Lercaro indaga ’La superficie dell’anima’