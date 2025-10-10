Il morbo subdolo dell' indifferenza

Caro direttore Feltri, sono sconvolta. Vivo non lontanissima da Pellaro, la frazione di Reggio Calabria in cui è accaduto l'ennesimo orrore che sembra uscito da un romanzo di Dostoevskij. Una giovane madre, insieme al compagno, è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso due gemelli appena partoriti, trovati senza vita dentro un armadio. I genitori dell'uomo, che vivevano nella stessa casa, hanno scoperto i corpicini e dato l'allarme. Ma ciò che mi ha gelato il sangue è che, scavando, si è scoperto che questa donna aveva già partorito un altro figlio nel 2020, e lo avrebbe ucciso e seppellito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

