Il Montefeltro chiede per Pierini uno scranno in consiglio regionale

Il Montefeltro chiede a gran voce la nomina a consigliere regionale di Nicolò Pierini, attuale sindaco di Piandimeleto. Lo scenario non è impossibile: i tantissimi voti raccolti dal giovane Pierini lo pongono nelle liste della Lega alle spalle di Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto, per il quale però si parla di un possibile impegno da assessore. In questo caso si scorrerebbe nelle graduatorie e per Pierini si spalancherebbero le porte di Palazzo Raffaello con la nomina a consigliere. Questa ipotesi è particolarmente gradita ai sindaci del Montefeltro che sperano di avere finalmente una voce "a chilometro zero" in Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Montefeltro chiede per Pierini uno scranno in consiglio regionale

