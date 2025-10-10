Il mondo social dell' uxoricida di Lettomanoppello Antonio Ayatollah Mancini | Sfogherò tutta la rabbia accumulata

Ilpescara.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro profili, due particolarmente e lo pseudonimo di Antonio Ayatollah. I social per Antonio Mancini, oggi accusato di aver ucciso la ex moglie Cleria in strada a Lettomanoppello, sembra fossero una sorta di diario pubblico in cui sfogare i suoi pensieri, per la gran parte aggressivi, su. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondo - social

Il mondo del wrestling piange la leggenda Hulk Hogan. L’omaggio dei colleghi sui social

Il mondo degli influencer baresi tra social, dirette streaming e follower: chi sono i più seguiti

L'annuncio social dei neo genitori: «Un amore come non mai. Benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina. Ti adoriamo!!»

Cerca Video su questo argomento: Mondo Social Uxoricida Lettomanoppello