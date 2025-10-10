Il mondo parla e scrive della Flotilla ma il messaggio di pace del Festival Cristiano a Kiev è rimasto inosservato

Affaritaliani.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flotilla in prima pagina, Festival Cristiano nell’ombra: i media scelgono l'importanza della solidarietà. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

il mondo parla e scrive della flotilla ma il messaggio di pace del festival cristiano a kiev 232 rimasto inosservato

© Affaritaliani.it - Il mondo parla e scrive della Flotilla, ma il messaggio di pace del Festival Cristiano a Kiev è rimasto inosservato

In questa notizia si parla di: mondo - parla

La squadra campione al mondo del gioco da tavolo "Warhammer Underworlds" parla  romagnolo

“Ho pubblicato io le immagini della Kiss Cam al concerto dei Coldplay, il mio video ha fatto il giro del mondo ma ci ho guadagnato appena 1 dollaro”: parla Grace Springer

“Per 10 anni ho avuto una vita turbolenta tra droghe, alcol, serate. La mia salvezza? La meditazione e i viaggi in giro per il mondo”: parla Clementino

mondo parla scrive flotillaFlotilla, l'abbordaggio è in corso. Fermata Greta Thunberg - Urlando «assassini» e «giù le mani dalla Global Sumud Flotilla», è arrivato a piazza San Silvestro il corteo pro- Riporta tio.ch

mondo parla scrive flotillaFlotilla, bene il blocco: ora l’Italia segua l’esempio della Svezia - Palestina, e subito arriva l’ennesimo degli scioperi della CGIL, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso ... Si legge su romait.it

Cerca Video su questo argomento: Mondo Parla Scrive Flotilla