Il momento dell’annuncio del premio Nobel per la Pace a Maria Corina Machado O mio Dio non ho parole – Il video

«Buongiorno sto parlando Maria Corina Machado? Sono Kristian Berg Harpviken, direttore dell’Istituto norvegese per il Nobel.». Inizia così la telefonata con cui Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, apprende di aver vinto il Nobel per la Pace 2025. La chiamata è stata diffusa dall’Accademia di Oslo. Machado risponde stupita. «O mio Dio, non ho parole», spiega. «Grazie tantissimo, questo è un movimento per tutta la società e vincerlo una sola persona. », aggiunge. Harpviken si scusa di averla chiamata nel cuore della notte. Le spiega perché è stata scelta. «Un onore per me», spiega Machado, commossa. 🔗 Leggi su Open.online