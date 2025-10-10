Il Ministro della Cultura Giuli | Su Verdi in arrivo grandi soddisfazioni
"Su Verdi ci prepariamo a darvi molte soddisfazioni, perché lavoreremo sugli itinerari verdiani, quindi da villa Verdi fino a Busseto e ad altri luoghi in cui la vita del maestro si è dispiegata in tutta la sua grandezza per dare un'offerta integrata di cultura verdiana che non sia circoscritta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: ministro - cultura
Ministro della Cultura, scelti i nuovi direttori dei musei: c’è anche il Mann
Sicurezza e cultura, la visita del Ministro Piantedosi ai ragazzi del Giffoni Festival
Reggia di Caserta, concerto Gergiev annullato: ministro Giuli applica censura su cultura russa, De Luca: "Però silenzio su Gaza"
Nella giornata di ieri, 6 ottobre, il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si sono recati, in visita ufficiale, in alcuni dei siti archeologici più rappresentativi della provincia di Avellino. Il percorso dei due ministri si - facebook.com Vai su Facebook
La Cultura come strumento di difesa contro i totalitarismi. Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha incontrato oggi al Collegio Romano la Ministra della scienza e della cultura della Repubblica di Finlandia, Mari-Leena Talvitie. - X Vai su X
Cultura, il ministro Giuli a Parma ribadisce l'interesse per Pilotta, Villa Verdi e museo Guareschi - Video - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha partecipato all’inaugurazione della mostra "Bella figura. Da gazzettadiparma.it
Il ministro Giuli “Per Villa Verdi in arrivo offerta integrata di cultura” - "Su Verdi ci prepariamo a darvi molte soddisfazioni, perché lavoreremo sugli itinerari verdiani, quindi da villa Verdi fino a Busseto e ad altri luoghi in ... Secondo piacenzasera.it