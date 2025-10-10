Il Ministro della Cultura Giuli | Su Verdi in arrivo grandi soddisfazioni

Parmatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Su Verdi ci prepariamo a darvi molte soddisfazioni, perché lavoreremo sugli itinerari verdiani, quindi da villa Verdi fino a Busseto e ad altri luoghi in cui la vita del maestro si è dispiegata in tutta la sua grandezza per dare un'offerta integrata di cultura verdiana che non sia circoscritta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ministro - cultura

Ministro della Cultura, scelti i nuovi direttori dei musei: c’è anche il Mann

Sicurezza e cultura, la visita del Ministro Piantedosi ai ragazzi del Giffoni Festival

Reggia di Caserta, concerto Gergiev annullato: ministro Giuli applica censura su cultura russa, De Luca: "Però silenzio su Gaza"

ministro cultura giuli verdiCultura, il ministro Giuli a Parma ribadisce l'interesse per Pilotta, Villa Verdi e museo Guareschi - Video - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha partecipato all’inaugurazione della mostra "Bella figura. Da gazzettadiparma.it

Il ministro Giuli “Per Villa Verdi in arrivo offerta integrata di cultura” - "Su Verdi ci prepariamo a darvi molte soddisfazioni, perché lavoreremo sugli itinerari verdiani, quindi da villa Verdi fino a Busseto e ad altri luoghi in ... Secondo piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Ministro Cultura Giuli Verdi