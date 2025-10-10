Il messaggio e il finto vice commissario nel raggiro telefonico ci rimette 3.900 euro
SURANO – Una cittadina di Surano è rimasta vittima di una truffa telefonica particolarmente elaborata, perdendo ben 3.900 euro dopo essere stata ingannata da un finto “vice commissario” che si spacciava per un agente della polizia di Stato impegnato a “incastrare” un truffatore.La vicenda, che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
