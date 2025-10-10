Il messaggio e il finto vice commissario nel raggiro telefonico ci rimette 3.900 euro

Lecceprima.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SURANO – Una cittadina di Surano è rimasta vittima di una truffa telefonica particolarmente elaborata, perdendo ben 3.900 euro dopo essere stata ingannata da un fintovice commissario” che si spacciava per un agente della polizia di Stato impegnato a “incastrare” un truffatore.La vicenda, che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

messaggio - finto

