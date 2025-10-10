Il messaggio del Papa per la libertà di stampa | Fare giornalismo non è un crimine
“Fare giornalismo non è un crimine”. Con queste parole, Papa Leone XIV ha ribadito con forza il valore della libertà di stampa e il ruolo fondamentale dei giornalisti nel difendere la verità e la dignità umana. Nel corso dell'udienza concessa ai membri di Minds International, l'associazione che riunisce le principali agenzie di stampa mondiali, il Pontefice ha espresso gratitudine verso quanti operano “sul campo”, spesso a rischio della propria vita, per raccontare la realtà dei conflitti e delle crisi globali. “Ogni giorno ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose”, ha ricordato il Papa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
