Il Mercato Riviera delle Palme torna a Cogoleto per una giornata di shopping a cielo aperto

Domenica 19 ottobre il Mercato Riviera delle Palme torna a Cogoleto per la 12^ tappa del tour ligure 2025: l'attesissimo mercato a cielo aperto invaderà la Passeggiata a Mare dalle 8 fino alle 19:30 con i migliori ambulanti della Liguria, per una rilassante giornata di shopping.Tante opportunità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

